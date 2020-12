Na última sexta-feira (04), no munícipio de Porto Walter, equipes das Polícias Federal e Militar(COE do 6°BPM), programa V.I.G.I.A da Operação Hórus prenderam dois homens. Os suspeitos confessaram que estavam aguardando outros indivíduos para buscar uma carga de drogas no rio Juruá Mirim.

O policiamento fluvial no Rio Juruá abordou dois indivíduos em fundada suspeita, em sua embarcação foi encontrado um rifle Cal. 22.

Durante a entrevista dos policiais, os suspeitos confessaram que estavam aguardando outros indivíduos para buscar uma carga de drogas no rio Juruá Mirim, nesse momento, os policiais avistaram duas pessoas descendo o Rio em uma canoa, com sacos característicos de embalagem de entorpecentes, esses ao perceberem que seriam interceptados atracaram na margem do Rio e fugiram entrando na densa floresta.

Os policiais verificaram a canoa e perceberam que o material apreendido se tratava de 94,3 quilos de maconha e 27,7 quilos de oxidado de cocaína. Totalizando 122 quilos de entorpecentes.

O material apreendido, um rifle Cal.22, com vinte e cinco cartuchos, maconha pesando 94,3 kg, Oxidado de Cocaína e os indivíduos, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, no Município de Cruzeiro do Sul, para os demais atos legais.