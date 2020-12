OAB-AC em peso pede punição a delegado após advogada ser chamada de “égua”

A OAB-AC pediu até ao governador para punir o delegado Cleber Gnata, a quem é atribuído o ataque verbal à presidente da ordem em exercício, Marina Belani. A confusão na delegacia ocorreu na noite da última sexta-feira, quando a advogada foi chamada de égua após solicitar uma conversa reservada com um preso e com o próprio chefe da delegacia. Na nota, a OAB pede intervenção do Ministério Público.

Nota de Repudio

A Comissão de Criminal Seccional OAB/AC, vem a publico emitir nota de

repudio, contra o Delegado de Policia Civil Cleber Gnata. As imagens da

agressões e violência verbais e de prerrogativas, perpetradas contra os

advogados falam por si só principalmente contra a presidente da OAB/AC em

exercício Drª Marina Belandi. Clamamos ao senhor governador do Estado, ao

secretário de Segurança Pública e ao Ministério Público que intervenham

necessária e adequadamente para repelir, punir de maneira firme e rigorosa os

violadores, não só das prerrogativas da advocacia, mas do direito de cada

cidadão que tem direito a defesa e integridade física e metal preservadas, que

se agrava sobremaneira quando advogados e advogadas como membro da

comissão de prerrogativas da advocacia é impedido de entrar, manter contato,

ou ser recebido pela autoridade policial numa Central de Polícia, e ainda sofrer

tais agressões e abusos conta advogados, advogadas, mulheres que tiveram

sua honra difamada e injuriada, tal pessoa não tem condições morais e idôneas

para ocupar cargo de alto valor moral e social, desta forma fica nosso repúdio!

É importante que na vigência de um estado democrático de direito nós não

permitamos que comportamentos como esse sejam tolerados ou admitidos. A

partir do advogado é que deve ser dado o devido respeito aos cidadãos, pois a

advocacia é a porta-voz e a guardiã da cidadania em um Estado de direito.

É importante que se assegure o respeito a advocacia, como instrumento, vetor da

democracia e do respeito à cada cidadão, portanto esta comissão repudia

veementemente a conduta do Delegado de Policia Cleber Gnata Comissão

Criminal OAB/AC

Rio Branco – Ac, 05 de dezembro de 2020

Comissão de Criminal Seccional OAB/AC.

Presidente Dr. Hugo Celso Linhares Conde Jr oab 5570

Vice Presidente Dra Aliany de Paula Silva Celestrine oab 4627

Secretaria Dra. Cristiele da Silva Santos oab 5428

MEMBROS:

Dr. David do Vale Sant oab 5528

Dr. Isaías Muniz de Oliveira oab 4919

Dr. Idaildo Souza da Silva oab 5291

Dr. Uendell Alves dos Santos oab 4073

Dr. Katiauscia Cunha da Silva oab 5214

Dr. Ricardo Albuquerque oab 4814

Dra. Thaís Silva de Moura Barros OAB n° 4356

Dr. Maycon Moreira da Silva OAB/AC 5654

Dr. Márcio Bezerra da Costa, OAB 5084