Jovem tem casa invadida e sofre tentativa de homicídio por arma de fogo em Brasiléia

As autoridades policiais da fronteira estão a procura do principal suspeito de ter invadido uma casa no Bairro Leonardo Barbosa, localizado em Brasiléia, na noite deste domingo, dia 7, e tentar matar um jovem de 20 anos que estava no quarto com a namorada.

Segundo foi levantado, S. E. S. O. estava deitado quando o suspeito que já foi identificado, invadiu sua casa e foi até o quarto com um revólver em punho. Para a sorte da vítima, dois disparos foram efetuados sendo que apenas um lhe acertou um dos braços. A mulher que estava no local nada sofreu.

Após os disparos, o suspeito que estava na companhia de um comparsa, fugiam tomando rumo ignorado. Foi quando a vítima e testemunhas acionaram socorristas e a Polícia Militar através do 190 (Emergência) em seguida.

O rapaz recebeu atendimento no hospital de clínicas Raimundo Chaar em Brasiléia, onde trataram do ferimento e ficou em observação, sendo liberado horas depois sem correr risco de vida.

O motivo que teria levado os suspeitos a tentarem contra a vida do rapaz, pode estar ligado a um possível acerto de contas entre grupos rivais, ou, um caso passional. As autoridades policiais já tem dados dos dois suspeitos e espera poder localizar e os conduzir à delegacia o mais breve possível.