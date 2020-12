Filha de 20 anos consegue na Justiça que sua mãe de 39 anos faça cirurgia de laqueadura, após ter 10 filhos

“Há uns anos me aproximei para conhecer ela e a história dela. Vi que foi tendo filhos e quando cheguei aqui disse: Isso tem que acabar. Procurei qual órgão podia ver a situação dela. Vi que era o Ministério Público, mas, não pude ir lá por causa da pandemia. Não conseguia entrar no site, foi quando decidi postar na internet e pedi ajuda para construir a casa dela e pela laqueadura”, contou.

“Graças a Deus que o estado apoiou, o MP, Capes e até mesmo do hospital. Pensei que ia demorar muito essa laqueadura dela porque não teve o bebê cesárea. Ela chegou dia 11 de novembro para ganhar e, no outro dia, liguei para a advogada preocupada com o que iria acontecer. Mas, com essa situação ia ser só com 45 dias, liguei para a advogada que fez o possível e, graças a Deus, conseguimos fazer a laqueadura. Fiquei muito feliz”, contou.