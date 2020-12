FARMACÊUTICOS – Edital de Convocação

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO ACRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre-SINDIFAC convoca toda a categoria dos farmacêuticos, com base territorial nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri para Assembleia Geral Ordinária objetivando homologação do processo eleitoral para a Diretoria e Conselho Fiscal da Entidade a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2020, online (google meet), às dezoito horas e trinta minutos em primeira convocação com quórum mínimo de 51% dos filiados e às dezenove horas em segunda convocação com qualquer número de participantes conforme artigo 19, parágrafo único e artigo 21, parágrafo 4º do estatuto social do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Acre. Ordem do Dia: 1) Prestação de contas do mandato da atual diretoria. 2) Homologação do processo eleitoral para eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal do SINDIFAC para o triênio 2021-2023. A participação de todos é de suma importância para a continuidade do processo de valorização da categoria.

Isabela de Oliveira Sobrinho, brasileira, CRF/AC 145, RG nº 303082 SSP AC, inscrita no CPF sob o nº 741.123.332-34, PIS PASEP nº 133.13585.42-5, domiciliada à Rua dos Engenheiros nº 464 no Bairro: Loteamento dos Engenheiros, CEP: 69.919.053, Rio Branco–AC.

Isabela de Oliveira Sobrinho.

Presidente SINDIFAC