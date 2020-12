Ex-genro de Valdemiro Santiago se defende: “Não recebi R$ 800 mi. Eles me devem”

Na tarde desta segunda-feira (7), o ex-marido da pastora Raquel Santiago, Filipe Pires Iannie, procurou a coluna para se defender das acusações que sofreu. “Eu mesmo preferi entrar em contato. Inclusive, pedi para os meus advogados não se pronunciarem. Eu não recebi R$ 800 milhões na minha separação. Eles [Os Santiago] é quem devem as minhas empresas milhões e não pagam“, disse.

Segundo Filipe, a Igreja Mundial do Poder de Deus está afundada em dívidas devido à má administração de Raquel e não por causa do fim de seu casamento com ela. “Eu não tenho culpa da péssima administração dela. Nem mesmo dos gastos abusivos deles. Eles gastam muito com viagens, voos particulares e eventos. Querem resolver as coisas? Vendam a casa que compraram em Ilhabela por R$ 20 milhões.

Vende uma das aeronaves. Eles tem várias! Quer pagar o aluguel que deve? Vende o hangar que ele tem no nome da empresa dele. Ou os aviões, quem sabe. Eles não podem alegar que a culpa do fracasso da família é porque eu levei R$ 800 milhões”, disse. “Recebi ofensas desnecessárias dos fanáticos que acreditaram nessa inverdade e ainda precisei reforçar a minha segurança“, completou Pires.