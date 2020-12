Em março, 50,5 mil idosos, indígenas e trabalhadores da saúde serão vacinados no Acre

Prevista para iniciar sua implantação a partir de março de 2021, a vacina contra Covid-19 é a medida de prevenção mais importante para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral.

A imunização ocorrerá em quatro fases, sendo a primeira com objetivo de alcançar ao menos 90% de 50.305 indígenas, idosos acima de 75 anos e profissionais da saúde em todo o Estado do Acre.

“Neste contexto a campanha de implantação da vacina consiste em uma ação de interesse nacional, sendo os grupos prioritários atores sociais importantes no processo de prevenção e controle da doença”, diz a Secretaria de Saúde do Acre.

Depois virão os demais grupos em data ainda a ser definida. Eles são os seguintes: idosos de 60 a 74 anos, portadores de comorbidades, professores de escolas públicas, presos e forças de segurança. No total, mais de 176 mil pessoas devem ser imunizadas a partir de março.

No plano operacional apresentado pelo Governo do Acre, uma das medidas imediatas é a construção da primeira câmara fria para a Rede, que já está sendo viabilizada para possível aquisição de doses extras e para as demais campanhas.