Bandidos são presos pela PRF e Polícia Civil após fazer família refém para roubar carro e trazer para a fronteira

Um assalto ocorrido na noite deste sábado, no Bairro Boa União, localizado em Rio Branco, terminou com dois bandidos presos e um veículo recuperado após um trabalho conjunto envolvendo patrulheiros da Polícia rodoviária Federal e agentes da Polícia Civil do município de Epitaciolândia.

Segundo foi apurado, cerca de quatro bandidos renderam a família e mantiveram todos sob mira de armas, até levar o carro para a fronteira e ser entregue a um boliviano na cidade de Cobija.

O veículo ficou no estacionamento de um hotel em Epitaciolândia, a espera de dois dos bandidos que viriam para realizar a entrega e pegar dinheiro. O primeiro a chegar na fronteira, não teria conseguido o contato com o receptador.

Foi quando Genesis Mateus Ferreira da Silva (22), juntamente com menor L. O. S. (17), foram interceptados na BR 317, rumo à fronteira pelos PRF’s e descobertos no envolvimento no crime.

Os dois envolvidos e o veículo localizado no pátio de um hotel, foram entregues na delegacia da cidade de Epitaciolândia. A dupla seria ouvidos pelo delegado titular, Luís Tonini, para depois serem transferidos para a Capital.

Segundo foi informado, a família não sofreu violência física durante as horas que ficaram refém dos bandidos. Além do veículo, também teriam levado objetos pessoais e valores.