Após novo aumento, gás de cozinha se aproxima de R$100 em Cruzeiro do Sul

Na última semana, a Petrobrás anunciou um aumento de 5% no valor do GLP, também conhecido como gás de cozinha. O reajuste passou a valer desde a última quinta-feira (3) e foi repassado as distribuidoras.

Com o reajuste, o produto passa a acumular no ano variação média de 21,9%, ou R$ 6,08 por botijão.

Em Cruzeiro do Sul, com o novo reajuste, o preço da botija de gás se aproxima dos R$100. Em algumas distribuidoras, o botijão de 13 quilos esta sendo vendido entre R$95 e R$96.

Um valor “absurdo”, considerado pela dona de casa, senhora Maria Alice.

“Absurdo o que estão fazendo. Gás, luz, gasolina dentre outros, sofrem reajustes praticamente mensalmente no Brasil, e só quem sofre com isso é o chefe e mãe de família que precisam se virar para cuidar de uma casa e todas as suas necessidades com um salário mínimo”, indagou.