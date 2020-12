Acre registra aumento de 50% no número de novas mortes por Covid-19

Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados nesta segunda-feira (7), o Acre registrou aumento de 50% no número de novas mortes por coronavírus nos últimos 7 dias.

Além do Acre, outros 16 estados também apresentaram alta: Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Somente Goiás, Amazonas, Alagoas e Rio de Janeiro estão em queda. O restante dos estados está em nível de estabilidade.

A comparação feita pelo consórcio leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

O estado registou neste domingo (6) o total de 732 mortes ocasionadas por coronavírus.