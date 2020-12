As mensagens temporárias do WhatsApp enfim estão chegando ao Brasil. De acordo com relatos no Twitter , o recurso começou a aparecer por aqui desde, pelo menos, a última segunda-feira (30). A função foi anunciada oficialmente no início de novembro e já estava disponível para alguns usuários do WhatsApp Beta para Android .

O objetivo das mensagens temporárias do WhatsApp é eliminar automaticamente o que for pouco importante. Pode ser útil para, por exemplo, não armazenar aquela lista de compras que você enviou seu colega de apartamento (ou para você mesmo).

Desse modo, o mensageiro pretende naturalizar ainda mais o uso da plataforma para conversas corriqueiras, como as que temos pessoalmente em nosso dia a dia.

O recurso funciona para conversas individuais ou em grupos. No entanto, no segundo caso, apenas administradores podem ativar a opção de envio de mensagens temporárias.

Ao habilitar a função, todas as mensagens enviadas posteriormente desaparecem após sete dias, e o ícone de cronômetro passa a aparecer junto à foto de perfil do seu contato, como mostra a imagem abaixo.

FAQ sobre as mensagens temporárias do WhatsApp

Entre as principais coisas que você deve saber sobre o novo recurso de mensagens que se autodestroem após sete dias, estão:

Mensagens temporárias desaparecerão mesmo que um usuário não abra o WhatsApp durante sete dias. Contudo, pode ser que a pré-visualização da mensagem seja exibida nas notificações até que o WhatsApp seja aberto.

Ao responder diretamente a uma mensagem, ela será exibida acima da sua resposta. Se você responder a uma mensagem temporária, o texto dessa mensagem poderá ser exibido mesmo depois de sete dias.

Se uma mensagem temporária é encaminhada para uma conversa onde as mensagens temporárias estão desativadas, essa mensagem não desaparecerá da conversa para onde foi encaminhada.

Se um usuário fizer backup antes de uma mensagem desaparecer, essa mensagem temporária será incluída ao backup. Contudo, a mensagem temporária será apagada quando o usuário restaurar o backup.

Por fim, vale lembrar que as mensagens temporárias também podem ser capturadas por prints e a mídia armazenada no celular do destinatário não serão excluídas após a expiração do prazo.