Um dado interessante divulgado ontem, 5, no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, aponta que 246 pessoas (33,6%) que perderam a vida no Acre, vítimas da covid-19, não tinham nenhuma doença preexistente. Ou seja, não registravam comorbidades, como diabetes, pressão alta ou algo semelhante.

Das 732 mortes, 486 pessoas (66,4%) tinham doenças preexistentes, que evoluíram para o óbito. Em relação aos óbitos pode-se observar que 70,6% (517 casos) ocorreram em pessoas acima de 60 anos. De acordo com o sexo, 439 (60,0%) óbitos ocorreram no sexo masculino e 293 (40,0%) no sexo feminino.