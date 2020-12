O médico Charles Souza da Silva, 30 anos, foi encontrado com ferimentos de golpes de faca na tarde deste domingo (6), no Ramal do Polo Dom Moacir, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Moradores da região relataram que viram um carro modelo Yaris parado no ramal com as portas abertas e, próximo ao veículo, encontraram o médico em uma área de mata agonizando. O profissional foi atingido por cerca de 4 facadas no abdômen.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levaram o médico até a entrada do ramal para receber socorro da ambulância. O profissional foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é grave.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia.

Segundo informações de familiares da vítima, o médico não tem parentes no Bujari nem naquele ramal. A última vez que o profissional foi visto era por volta das 13 horas deste domingo.

A linha de investigação aponta para uma tentativa de latrocínio. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Bujari.