O motivo por trás do suposto desentendimento seria a desconfiança de Vitão, que parece ter dificuldades em confiar em Luísa Sonza. Fontes próximas do casal, de acordo com Bastos, definiram o intérprete de Califórnia como “muito ciumento” e “possessivo”.

Uma fonte do jornalista ainda revelou que Vitão teria mudado completamente de postura depois que assumiram a relação publicamente, gerando brigas constantes e desgastando a relação. Até o momento, nenhum dos dois se posicionou sobre o assunto.