Uma ação integrada das equipes do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, na noite deste sábado, 5 de dezembro, na apreensão de 10 quilos de cocaína, na Rodovia Federal 317, no município de Assis Brasil. Quatro pessoas foram presas durante a ação.

Durante uma barreira policial montada na altura do quilômetro 97, as equipes conseguiram interceptar dois veículos. O primeiro, ocupado por dois homens, era utilizado como uma espécie de batedor e no segundo, também ocupado com mais dois homens, foram encontrados 10 quilos de cloridrato de cocaína.

Os quatro envolvidos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa, sendo encaminhados à delegacia da cidade.