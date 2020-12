As festas de fim de ano estão chegando e é praticamente impossível não pensar ou evitar aglomerações, o que não é recomendável pelas autoridades de saúde por causa do repiquete de covid-19.

O médico infectologista Thor Dantas, referência no Acre na atual pandemia, orienta que é importante redobrar os cuidados para as festas de Natal e Ano Novo diminuindo as aglomerações e restringindo as comemorações às reuniões dos núcleos familiares já acostumados a encontros reduzidos. Ele também alerta que é preciso manter as regras de sempre: o uso do álcool em gel e a máscara e o distanciamento entre as pessoas.

“A primeira lógica é diminuir aglomeração sempre. Aglomeração é número de pessoas por metro quadrado. Quanto menos gente em ambiente fechado melhor. Uma das orientações é que a as celebrações de final de ano não fossem grandes celebrações, não sejam grandes festas com muitas pessoas em ambientes fechados, o que é totalmente não recomendado. O ideal é que sejam pequenas reuniões mais de núcleos familiares fechados mesmo. Se for o núcleo familiar que sempre se encontra então tá ok porque é o núcleo que está sempre em contato.”

Acre vive segunda onda da covid-19

Nesta sexta-feira (4), segundo o último boletim do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, o Acre passou a registrar 731 mortes por covid-19. Desde março são 37.152 casos de infecção, dos quais 253 ontem.

Até o momento, o Estado registra 102.610 notificações de contaminação pela doença, sendo que 65.127 casos foram descartados. Atualmente, 331 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 32.050 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 161 pessoas seguem internadas.