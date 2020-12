De janeiro a novembro de 2020, o Acre registrou 112 casos positivos de HIV. O número é 57% menor que o notificado no mesmo período do ano passado (262). Os dados são do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde (Sesacre).

De acordo com o setor, a pandemia de covid-19 foi a principal responsável pela queda nas notificações, a partir do momento em que as atividades itinerantes que levavam testagem rápida diminuíram.

Além disso, devido ao isolamento social, as pessoas procuraram menos as unidades de saúde para fazer o exame. Atualmente, 1.347 pessoas vivem com HIV no Acre.

Em dezembro, secretarias e órgãos de saúde de todo o Brasil realizam diversas ações visando a conscientização, prevenção e combate ao vírus.