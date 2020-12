O jovem Daniel da Silva Vieira, 21 anos, foi ferido com um tiro na tarde deste domingo (6), no Residencial Carandá, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Daniel é morador do bairro Belo Jardim e nesse final de semana foi visitar a casa do sogro que fica no Carandá, quando foram rendidos por vários criminosos fortemente armados que invadiram a residência.

As vítimas disseram à PM que os bandidos questionaram o motivo de Daniel estar no bairro, se era apenas para visitar os parentes ou ser olheiro. Os criminosos ainda perguntaram se Daniel era membro de alguma facção e tomaram e olharam o celular do jovem.

O jovem tentou fugir dos bandidos, mas acabou sendo ferido por um disparo. Os criminosos fugiram do local após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Daniel ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do jovem é grave.

Segundo o médico Guilherme Piassa, o projétil atingiu a coluna cervical e a vítima corre o sério risco de ficar paraplégico, pois a bala, entrou pela região do pescoço e acertou uma das vértebras da coluna.

Nenhum suspeito de efetuar o crime foi identificado e preso até o momento. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.