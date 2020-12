Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, trajando camisa amarela, extremamente agressivo ameaçando e xingando diversas pessoas no Supermercado Araújo, do Tangará, neste domingo (06).

Segundo relato de testemunhas, a situação teve início, após um idoso sem querer tropeçar e esbarrar o ombro no rapaz de blusa amarela. Nesse momento, o homem começou a proferir palavras de baixo calão contra o idoso. Segundo informações de populares, a namorada do rapaz teria agredido o idoso de 63 anos com uma sandália.

A situação revoltou todos os clientes que presenciaram o início da confusão e fizeram um cerco ao casal. Parte da confusão foi filmada por vários clientes, o que despertou ainda mais a fúria do casal agressor.

Em meio à confusão, um policial civil que estava à paisana interveio e deu voz de prisão ao rapaz de camisa amarela. O policial chegou a sacar a arma para tentar conter o casal, que foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Em outro vídeo, o homem de camisa amarela na boca do caixa profere diversas palavras de baixo calão aos clientes.

A autônoma Andressa Sampaio, em contato com o ac24horas, relatou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o rapaz, após ver a sua filha de 13 anos ser insultada pelo homem.

“Ele se intitulou militar para ameaçar várias pessoas de morte. Chamou minha filha de 13 anos de puta e arrombada e outras coisas mais”, afirmou a mãe.