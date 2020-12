Os autônomos que trabalham no Calçadão de Rio Branco procuraram o ac24horas neste sábado, 05, para reclamar da atitude da prefeita Socorro Neri (PSB) que teria voltado atrás determinando a retirada de barracas naquela região. A decisão da prefeitura irá impactar as vendas de aproximadamente 50 camelôs.

Ao ac24horas, um autônomo, que não quis se identificar, assegurou que a prefeita havia prometido que todos ficariam no local até conseguirem se mudar para boxes dentro do Shopping, mas neste sábado, 05, foram informados que teriam que sair, a partir desta segunda-feira (06) e que seriam removidos para tendas temporárias em outro ponto do Calçadão.

Os camelôs reclamam que a mudança inviabiliza o trabalho de alguns deles que precisam de energia elétrica para trabalhar, como o caso das assistências de celulares. Sem contar o prejuízo nas vendas de fim de ano.

Ao ac24horas, o secretário Aberson Carvalho, reafirmou que a Prefeitura precisa concluir o Shopping, e alegou que não irá retirar ninguém e sim realocá-los para a conclusão das obras da entrada principal do Shopping. Ele frisou ainda que a decisão foi pactuada em reunião e aprovada pela maioria dos camelôs.

“Existem umas lojas que estão alocadas em frente à entrada principal do shopping, para esses, vamos oferecer de forma temporária uma barraca para que não fechem as suas atividades, como também será entregue as chaves do box para que os mesmos possam já trabalhar lá no próprio shopping. Infelizmente não temos como terminar a obra sem realoca-los. Mas as duas opções foram apresentadas e discutidas com eles e aprovada em reunião”, destacou.