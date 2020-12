Em meio a pandemia do coronavírus e com o número crescente de casos, vários rio-branquenses decidiram ignorar as medidas de prevenção ao vírus, como o distanciamento social, e se aglomeraram na Praça da Revolução neste domingo (06).

Em um vídeo enviado ao ac24horas, a maioria dos rio-branquenses estão usando máscaras, porém o distanciamento social é completamente ignorado por todos. Imagens mostram desde idosos a crianças, usando bancos, e outros reunidos em grupos na praça.

Até o momento, neste domingo, 06, o Acre registra 103.423 notificações de contaminação pela doença, sendo que 65.445 casos foram descartados. O número de infectados subiu de 37.277 para 37.321 nas últimas 24 horas.