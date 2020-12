Policiais Rodoviários Federais e Militares do 5º Batalhão do Alto Acre conseguiram apreender 17 kg de entorpecentes, na madrugada deste sábado (5), em um veículo no bairro José Moreira, no município de Brasiléia, interior do Acre.

Agentes da PRF estavam realizando patrulhamento de rotina na BR-317 quando avistaram um carro modelo Fiat. Foi dada ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor.

No acompanhamento, o suspeito entrou com o carro em uma casa, momento em que os agentes da PRF pediram reforço da Polícia Militar para realizarem um cerco policial no local.

O cerco foi feito e os policiais entraram no terreno. Dentro do carro foi encontrado 17 “tijolos” de cloridrato de cocaína, que seria possivelmente vendido em Rio Branco.

O homem acabou fugindo por uma área de mata e não foi possível lhe identificar por causa da escuridão.

Diante dos fatos, o veículo e a droga foram conduzidos para a Delegacia de Brasiléia para a tomada das medidas cabíveis.