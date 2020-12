Um sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) foi vítima de um disparo acidental de fuzil na manhã deste sábado (5), quando descia de uma viatura em posto de combustível na Via Chico Mendes, no bairro Amapá , em Rio Branco.

Segundo informações de colegas do policial, sargento estava descendo da viatura do 2° Batalhão, quando a bandoleira prendeu na roupa do agente, fazendo com que o gatilho do fuzil fosse acionado, provocando o disparo no pé do próprio policial.

Após o tiro, os colegas de fardas, vendo a situação, colocaram o comandante da guarnição dentro da viatura e encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do sargento ainda não foi informado, apenas que o mesmo havia sido levado as pressas para o Centro Cirúrgico.