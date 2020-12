Um motociclista identificado como Rafael Rodrigues Pereira, 32 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (5), na Avenida Sobral, no bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rafael trafegava sentido bairro-centro em sua motocicleta modelo Titan 125 Fan de cor preta, quando invadiu a pista contrária ao tentar fazer uma ultrapassagem em local proibido e colidiu de frente com um carro modelo CrossFox de cor cinza.

Com o impacto, Rafael bateu a cabeça no para-brisa do carro e foi arremessado a uma longa distância. O motorista do veículo, que não foi identificado, permaneceu no local e prestou socorro a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e pediu apoio da ambulância de suporte avançado e levou o motociclista ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) isolou a área para a chegada da perícia e após os procedimentos a moto foi removida por um guincho.