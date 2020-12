Maurício Pereira dos Santos, de 37 anos, foi ferido com três tiros na noite desta sexta-feira (4), no Residencial Santa Cruz, região do bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Maurício e um primo estavam de carro e foram convidados para ir até à residência de uma mulher nesse residencial. Após chegar no local e descer do carro, vários homens armados já aguardava a vítima, que já foi recebida a tiros. Maurício foi baleado no ombro direito, no abdômen e na coxa esquerda. O primo da vítima não foi baleado.

Maurício ainda conseguiu correr para o veículo e fugiu, mas acabou parando a duas quadras a frente, onde pediu socorro e caiu dentro de uma lanchonete. Os autores do crime fugiram a pé e não foram encontrados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Maurício ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é grave.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar a motivação do crime e tentar identificar os autores.