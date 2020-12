Pouco antes de completar dois meses do anúncio do fim do casamento, Gusttavo Lima e Andressa Suita assinaram se separaram oficialmente. Segundo o jornal Extra, há alguns dias, o cantor e a influencer assinaram os papéis do divórcio.

Apesar da separação já estar judicialmente registrada, a partilha de bens ainda não foi finalizada. O assunto segue sendo discutido no tribunal. Atualmente, a modelo continua ganhando para ela e para os filhos o valor de 54 salários mínimos.

De acordo com a publicação, a assinatura do divórcio de Lima e Suita foi confirmada pela assessoria do sertanejo.

Apesar de estarem separados e sem darem indícios de um retorno, muitos fãs seguem torcendo pela reconciliação de Gusttavo e Andressa. Inclusive, recentemente, as esperanças dos internautas foram renovadas depois que o músico curtiu uma foto da ex.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre a atitude do famoso. “Só eu reparei na curtida do Gusttavo? Posso começar a me iludir?”, quis saber uma fã.

“O embaixador está curtindo a morena dele“, disparou um jovem. “Só consegui prestar atenção na curtida do Gusttavo”, confessou uma internauta “Teremos volta?”, quis saber outra usuária da rede social.