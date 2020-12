Criminosos fortemente armados invadiram o abrigo Lar Ester, em Rio Branco, na madrugada deste sábado (5), e renderam vários obreiros e pastores que cuidam das crianças que sofreram violência. Os bandidos levaram diversos objetos da instituição e um carro modelo Onix de cor prata.

Segundo informações de uma das vítimas, os criminosos renderam primeiramente obreiros que estava cuidando das crianças e em seguida renderam um casal de pastores que mora no local.

Os bandidos recolheram celulares, carteiras, dinheiro, televisores e outros objetos do local, e fugiram com o carro do pastor. Horas depois, a Polícia Militar conseguiu localizar o veículo abandonado em outro local.

O veículo foi apreendido e caminhado ao pátio da Delegacia de Flagrantes (Defla), onde passou por perícia e foi entregue ao proprietário.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).