Eduardo Oinegue chamou a atenção nesta semana ao usar o espaço do Jornal da Band para desabafar sobre o novo trabalho do ex-ministro do governo Bolsonaro Sergio Moro.

“O ex-ministro Sergio Moro vai trabalhar como sócio-diretor de uma consultoria que tem entre os clientes a construtora Odebrecht. A empresa Alvarez & Marsal é a responsável pela recuperação judicial da empreiteira grande alvo da Lava-Jato quando Sergio Moro era juiz”, iniciou o âncora.

O jornalista ressaltou: “Ele diz que aceito o cargo para ajudar empresas com políticas anticorrupção. Bom, quando era juiz da Lava-Jato, Sergio Moro não parecia se preocupar com o futuro das empresas investigadas”.

“Quantas companhias, quantos empregos poderiam ter sido salvos se ele se preocupasse mesmo. Se corresse atrás dos empresários corruptos, mas deixassem as empresas funcionarem. Só que não”, acrescentou Eduardo Oinege.

O apresentador da Band encerrou: “Dançaram os corruptos, mas dançaram as empresas e dançou a engenharia nacional. E agora Sergio Moro vai fazer o que? Ganhar dinheiro se preocupando com as empresas, como diretor de uma companhia que cuida em particular de empresas em dificuldade, inclusive dificuldades provocadas pela Lava-Jato, basta ver que a Odebrecht é cliente. A Odebrecht, que a Lava-Jato simplesmente destroçou”.