A Record deu início neste sábado a um novo pré-confinamento para “A Fazenda”. Os participantes eliminados do reality show até agora foram todos colocados em um hotel nos arredores de Itapecerica da Serra para voltar ao programa.

Nenhum deles sabe, no entanto, quando o retorno ocorrerá e quanto tempo passarão dentro da sede. Antes de se serem trancados em quartos do hotel, todos fizeram exames para testagem do coronavírus. Todos terão acesso a celulares, internet e televisão durante o período.

A coluna apurou que pelo menos a próxima quinta-feira (10) os eliminados seguirão no hotel. Jakelyne Oliveira, limada da atração na última roça, teve apenas um dia de mundo real, com a gravação do “Hora do Faro” e já voltou a ser trancada. Além da Miss Brasil, devem voltar Fernandinho Beatbox, JP Gadêlha, Rodrigo Moraes, Lucas Cartolouco, Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Victória Villarim, Juliano Ceglia, Lucas Selfie, MC Mirella e Raissa Barbosa.

Além de participar da última festa do reality, os ex-peões participarão de uma prova valendo prêmios em dinheiro e também de uma lavação de roupa suja.