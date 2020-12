Biel continua dando trabalho em A Fazenda 2020. Desta vez, ele foi chamado pela produção para ir até o closet da casa, uma espécie de “confessionário”, para ajustar o microfone, mas saiu de lá bastante irritado.

“Atenção, Biel. Dirija-se ao closet para a troca do seu microfone”, disse a voz da produção, quando ele entrou tranquilamente no local e saiu totalmente alterado, gritando e batendo nas coisas da sede.

“Oh, cara***. Vai querer meter o louco pra cima de ‘nóis’. Meu ovo”, disparou, em xingamentos. “Você não fala isso!”, pediu Tays Reis. “Oxi, respeita ‘nóis’”, esbravejou Biel. Na sequência, a produção o chamou novamente.

No entanto, a câmera cortou e o público não viu o que aconteceu. Seu microfone, porém, permaneceu ligado e todos puderam ouvir novos xingamentos com a produção: “Otário do caralho. Vai tomar no c*”.

Tays pediu que ele se acalmasse, mas a resposta foi: “Você não ouviu o que ele falou? Fica gritando comigo, cara”. “Gabriel, eles estavam falando entre eles”, respondeu Tays. “Estavam falando com quem então?”, retrucou o cantor.

Nas redes sociais, o público levantou a tag “Biel expulso”, alegando que ele quebrou as coisas da casa, atitude que já havia sido proibida pela direção.

Vale lembrar que nesta mesma semana, Marcos Mion teve uma conversa com os roceiros e tentou arrancar a verdade deles, com perguntas sobre o que anda acontecendo, mas ao cobrar posicionamento, tomou uma cortada discreta de Biel.

Tudo começou quando o apresentador quis saber do funkeiro, de Jojo Todynho e de Jakelyne Oliveira quem era a pessoa menos favorita na lista de prioridades. O peão se esquivou ao responder e ouviu o seguinte: “Jojo falou dois, tentei tirar mais um da Jake e vou insistir com você também, afinal de contas a pergunta era para ser um pouco mais direta“.

Na sequência, Mion estendeu a bronca aos demais participantes, que escutavam tudo na sede: “Por mais que a gente tenha mandado derrubar todos os muros em volta da Fazenda, vocês adoram subir no muro. Eu estou usando os termos que vocês mesmos criaram“.

Confira: