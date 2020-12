Zezé Di Camargo vive drama após morte de Seu Francisco e desespera fãs: “Não tem vontade falar”

Abalado, Zezé Di Camargo não apareceu publicamente e está afastado das redes sociais desde a morte de Seu Francisco.

morte de Seu Francisco, que teve pedido comovente do patriarca vindo à tona e história do fim da dupla Zezé Di Camargo e Luciano exposto por jornalista, o clima na família Camargo é de luto, e isso tem interferido na vida pessoal de Zezé, que vive grande drama por causa da falta do pai.

Segundo Graciele Lacerda, o sertanejo tem estado muito triste e está tentando superar a perda do pai. Em vídeos postados em seu Storie, a influenciadora revelou que Zezé não tem vontade nem de falar, mas está bem:

“Ele está bem, está tranquilo. Claro que tem aquela angústia, aquela falta. Ele não tem vontade de falar e nem de fazer muita coisa, mas fora isso ele está bem. Isso é normal, e ele vai ficar um tempo assim”, começou o desabafo.

“Eu perdi o meu pai e entendo muito bem o que ele está sentido. É como se a gente perdesse o chão, o rumo. Mas ele vai superar. Já já ele vai voltar com as coisas dele mais tranquilo. Mas claro que ele vai passar por turbilhões de sentimentos. Porque é assim que a gente sente, fica por um bom tempo. Até hoje, tem dez anos que meu pai morreu. Até hoje às vezes me pego lembrando de alguma coisa e me acabo de chorar. Essas lembranças vão sempre existir. Mas a tristeza vai se transformando. É só o tempo, mesmo”, acrescenta Graciele.

Abalado Zezé Di Camargo não apareceu publicamente e está afastado das redes sociais desde a morte de Seu Francisco, maior exemplo para os filhos e quem lutou para levar a fama para Zezé e Luciano.

Jornalista revela que Zezé e Luciano estão prestes a se separar

Os boatos do fim da dupla sertaneja aumentaram nos últimos meses após Luciano lançar carreira solo gospel, criaram mais forças ainda e, ao que parece, a dupla pode estar com os dias contados.

Zezé Di Camargo não apareceu publicamente e está afastado das redes sociais desde a morte de Seu Francisco, maior exemplo para os filhos e quem lutou para levar a fama para Zezé e Luciano.