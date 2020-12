Separação da dupla Bruno e Marrone é anunciada ao vivo por jornalista da Band

Folha GO

No inicio da tarde desta quarta-feira, 02, a página do Instagram “Os Famosos Online” divulgou a informação de que a dupla sertaneja, Bruno e Marrone, estaria próxima de anunciar uma separação. O assunto foi debatido ao vivo no programa Melhor Da tarde, da Band, pelo colunista Rafael Pessina.

Ainda segundo o jornalista, a dupla sertaneja vem se envolvendo em várias polêmicas que fez com que Bruno pensasse em uma carreira solo, tudo devido aos degastes sofrido em sua relação próxima com Marrone. A vontade de Bruno tem rendido muitas críticas dos internautas que os acompanham.

“Sabemos que Bruno e Marrone estão por um fio, tem relatos de fãs nos shows e momentos constrangedores nas lives. Segundo a mina fonte, que é uma pessoa próxima da dupla, eles estão estremecidos”, contou Rafael.

O jornalista ainda falou que Bruno vem desabafando com pessoas próximas e afirmando que já está planejando a sua carreira solo. Ele disse ainda que Marrone também não aguenta mais o clima entre os dois e reclama frequentemente sobre a situação aos amigos.

“O Bruno, inclusive, já estaria pensando e falando para as pessoas próximas que vai seguir uma carreira solo. O Marrone, que também não aguenta mais, reclama da situação frequentemente para os amigos”, continuou.

Nos comentários da publicação, os internautas saíram em defesa de Marrone e declararam que Bruno chega a ser chato demais, enquanto seu parceiro é mais calmo e humilde. Eles ainda reclamaram das bebedeiras de Bruno e, sem dúvidas, apoiariam a separação da dupla sertaneja.

“Franco demais você quer dizer chato de mais, o Marrone é calmo e humilde, diferente do Bruno bêbado nojento”, comentou um internauta, “O Marrone vai se livrar, esse Bruno é encrenqueiro mesmo faz dupla com o Paraná Marrone”, comentou outro.

Apesar de ter bastante pessoas apoiando Marrone, alguns acreditam que Bruno fará mais sucesso sozinho, pois é ele quem canta mais durante os shows. Com tudo, a dupla sertaneja não chegou a confirmar nenhuma separação. Pelo contrário, permanecem unidos, tanto que no dia 04 de dezembro, os cantores farão uma live ao lado do cantor Gusttavo Lima.

Briga entre Bruno e Marrone

Para quem acompanhou a live dos sertanejos Jorge e Matheus, juntamente com Leonardo e Bruno e Marrone, perceberam uma mini treta entre uma das duplas que deixou o momento um pouco constrangedor.

Bruno e Marrone chegaram a protagonizar um mini bate-boca durante a live. Na ocasião, Bruno interrompeu o parceiro e disse para ele parar de falar, logo em seguida Marrone reclamou pelo amigo estar bêbado e falando coisas de mais. A breve discussão acabou causando um clima ruim durante toda a apresentação.