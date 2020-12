Presidente Nicolau Júnior recebe presidente do sindicato de servidores da Aleac

Na tarde desta quarta-feira (2), o presidente Nicolau Júnior (PP) recebeu o presidente do sindicato de servidores da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Alberlândio Meneses, para tratar sobre as reivindicações da classe.

Dentre as solicitações colocadas em pauta, eles pedem a reposição das perdas salariais e revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). Os representantes do sindicato solicitam também que seja vista a questão do dissídio salarial do plano de saúde para servidores inativos.

Durante a reunião, também foi apresentado um parecer emitido pelo TCE no ano de 2018 em relação aos seus funcionários, onde consta a proibição da extensão do auxílio-saúde a servidores inativos do mesmo. O Órgão fiscalizador alegou que a medida se classificava como natureza idenizatória, indo contra as leis estabelecidas.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a necessidade da redução de gastos, o presidente da Aleac deve tomar mais medidas para enxugar as despesas e iniciar 2021 com todas as contas em dia.

Nicolau Júnior pontuou que ainda na tarde de ontem esteve reunido com conselheiros do TCE, onde foram debatidas questões apresentadas pelos servidores da Aleac. Ao final do encontro de hoje, foi dado o encaminhamento para que o SINDISPLAC apresente um planejamento com todas as reivindicações da classe.

Estiveram presentes na reunião também os secretários do executivo da Aleac, Cleilson Thaumaturgo, e Evelena Cardoso.