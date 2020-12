Monitorados são presos com pés de maconha no Bujari

Os monitorados por tornozeleiras eletrônica Paulo Henrique, 27 anos, e Moacir, 28, foram presos com pés de maconha na noite desta quinta-feira (3), na rua Projetada 15, no município do Bujari, no interior do Acre.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima que em uma residência estava funcionando como boca de fumo. De posse da informação, a guarnição se deslocou até o local e conseguiram flagrar os dois monitorados dentro da casa.

Ao avistar os PMs, os monitorados tentaram correr, mas foram detidos. Os policiais encontraram dentro da residência duas barras de maconha (50 gramas) e três pés de maconha. A ação contou com apoio do Regime de Monitoramento da Polícia Penal.

Diante dos fatos, os monitorados foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco, para os devidos procedimentos.