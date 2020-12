Gracyanne Barbosa faz selfie em frente ao espelho e brinca: “Sem roupa de treino”

A musa fitness chamou atenção ao surgir com um look elegante.

Gracyanne Barbosa impressionou os seguidores do Instagram ao posar com um look elegante nos stories da rede social nesta terça-feira (01).

A musa fitness, que geralmente sempre aparece com looks de academia, escolheu uma produção diferenciada e mostrou detalhes de seu look completo para os fãs, que ficaram chocados com o shape definido da morena num look de dia a dia. “Disfarçada sem roupa de treino”, brincou Gracyanne.

Recentemente, Gracyanne Barbosa quebrou a internet depois de divulgar mais uma foto de um ensaio deslumbrante em sua conta do Instagram.