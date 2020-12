Em três meses, Bope apreende 20 armas de fogo e quase 174 kg de drogas no Acre

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) revelou nesta quarta-feira, 02, o resultado operacional da unidade militar nos meses de setembro, outubro e novembro.

De acordo com os dados apresentados pelo Setor de Análise Criminal, nos últimos três meses, a tropa de elite do Acre realizou 117 operações, que resultaram na abordagem a 1.500 pessoas. No período, foram conduzidas à delegacia, 97 pessoas, 20 armas de fogo foram retiradas de circulação e ainda, foram apreendidos 173,535 kg de entorpecentes. Os policiais também apreenderam a quantia total de R$ 42.470,95 no trimestre.

O Bope é composto por quatro companhias, Companhia de Operações Especiais (COE), Companhia de Choque (Cpchoque), Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães) e Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), unidades capacitadas para atuar em situações de maior complexidade.

Para o comandante do Bope, major Fredison Araújo, o resultado positivo nesses três meses é fruto de treinamento, do trabalho da Assessoria de Inteligência da PMAC, além do empenho das guarnições e do apoio da Polícia Federal.

“É o esforço dos militares do batalhão, as companhias tem atuado dentro da sua especialidade. Prestamos apoio ao interior, intensificamos o treinamento e atuamos com cães nas operações. E também os policiais estão atuando com base nos dados levados pela Assessoria de Inteligência, que tem mapeado as rotas de tráfico de drogas, e nós direcionamos o policiamento para esses focos. Esses são fatores que influenciam na alta no número de apreensões de entorpecentes, além de fazermos parceria com a Polícia Federal”, finalizou o comandante da unidade especializada.