Singapura será pioneira na venda de carne feita em laboratório

Singapura será o primeiro país no mundo a servir carne feita em laboratório em restaurantes. A empresa americana Eat Just revelou nesta terça-feira (1º) que sua carne artificial recebeu luz verde no país do sudoeste asiático. As informações são do jornal britânico, Dailymail.

“À medida que o mundo se volta para formas mais ecológicas e éticas de obter carne, a mudança marca um “avanço para a indústria global de alimentos”, disse a empresa.

Especialistas alertam que o consumo de carne regular é uma ameaça ambiental, já que o gado produz o potente gás de efeito estufa metano, enquanto a extração de madeira para dar lugar aos animais também serve para destruir as barreiras naturais contra as mudanças climáticas.

A pressão dos consumidores está aumentando a disponibilidade de alternativas de carne – mas outros produtos no mercado são baseados em vegetais.

Está previsto que o consumo de carne possa aumentar em mais de 70% até 2050. “Trabalhando em parceria com o setor agrícola mais amplo e formuladores de políticas com visão de futuro, empresas como a nossa podem ajudar a atender o aumento da demanda por proteína animal à medida que nossa população sobe para 9,7 bilhões em 2050”, disse o Sr. Tetrick.

Singapura se tornou um centro para o desenvolvimento de alimentos sustentáveis ​​nos últimos anos, com start-ups locais preparando pratos adequados para paladares asiáticos.

