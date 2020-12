Progressistas disputarão presidência da Câmara de Rio Branco

Após anuncio confirmado pelo prefeito eleito, Tião Bocalom (PP) de que a sua base de sustentação serão os dezessete vereadores da capital, sem distinção de partidos, um sinal verde acendeu entre os parlamentares reeleitos.

Com a confirmação do compromisso do prefeito em não interferir na escolha da nova mesa diretora, o vereador reeleito N Lima (PP) também da mesma sigla partidária, oficializou com o diretório municipal seu interesse em disputar a presidência da Casa do Povo, sendo o único progressista em ter tomado a dianteira.

O capitão N Lima que é um decano da politica acreana já está em conversas com os demais partidos para pavimentar sua eleição ao cargo. De acordo com informações, o parlamentar terá uma reunião na noite desta quarta (02) para buscar mais um apoio.

O resultado dessa conversa deverá se desenrolar durante a sessão da Câmara Municipal nesta quinta-feira (03).