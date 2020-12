Polícia Militar prende dupla com arma de brinquedo e evita roubos na capital

Equipes do Grupamento de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam na tarde da terça-feira, 01 de dezembro, uma dupla com uma arma de brinquedo. O fato ocorreu no bairro Montanhês.

Os militares realizavam o patrulhamento, quando avistaram uma dupla em fundada suspeita. Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem e, com um dos abordados foi encontrada uma arma de brinquedo (simulacro). Questionados, a dupla informou que pretendia realizar roubos no centro da capital.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.