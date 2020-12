Polícia Civil prende acusado de matar morador de rua a tijoladas em Rio Branco

O morador de rua Edivan Melo de Araújo foi preso na manhã desta segunda-feira (30), em Rio Branco, acusado de ter matado o também morador de rua Daci Costa Coelho, de 61 anos, a tijoladas após um surto por excessivo uso de drogas na madrugada. O crime ocorreu no dia 12 de setembro em um restaurante abandonado localizado no Canal da Maternidade.

Segundo informações dos agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a prisão do morador de rua foi possível devido à informação de testemunhas que presenciaram as agressões e a morte da vítima.

No interrogatório, o acusado disse que não lembrava das circunstâncias do crime, pois estava sob efeitos de álcool e de drogas. Com ajuda de testemunhas, o homem foi preso e o inquérito foi concluído. Agora, Edvan ficará preso aguardando a manifestação do Poder Judiciário.