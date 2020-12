Jovem apontada como suposta líder do CV é presa pela PM em Rio Branco

A monitorada por tornozeleira eletrônica e suposta lider do Comando Vermelho, Andressa Silva de Souza, de 21 anos, foi presa na noite desta quarta-feira (2), no bairro da Base, próximo ao Centro de Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando avistaram a jovem em atitude suspeita. Ao avistar os PMs, a mulher tentou correr para uma casa, mas foi detida. Segundo a PM, a residência onde ela tentava chegar é conhecida como ponto de venda de drogas.

Os policiais encontraram, dentro da residência e no quintal, 31 trouxinhas de cocaína (50 gramas), 26 pedras de crack (10gramas), 18 tabletes de maconha (35 gramas), materiais para embalo da droga, 2 celulares e 3 folhas contendo a prestação de contas do tráfico de drogas. A ação contou com apoio da CPCães do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Ainda segundo a polícia, a jovem já foi presa este ano pela Polícia Civil, por porte ilegal de arma de fogo, mas já estava na rua praticando crimes novamente.

Diante dos fatos, a monitorada foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.