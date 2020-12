Gladson pede que presidente da CBF use Arena Acreana para jogos do campeonato brasileiro

Cumprindo agenda oficial no Rio de Janeiro (RJ), o governador Gladson Cameli foi recebido pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, nesta quarta-feira, 2. Entusiasta do esporte, Cameli aproveitou a oportunidade para solicitar ao dirigente mais apoio e visibilidade ao futebol acreano.

De acordo com Gladson, o estado tem totais condições de receber jogos das competições promovidas pela entidade máxima do futebol brasileiro. O governador destacou a viabilidade, devido ao grande interesse local por esse tipo de evento, e o potencial econômico que as partidas podem trazer para o Acre.

“Pedi ao presidente Rogério Caboclo uma oportunidade para que o Acre seja valorizado. A população do nosso estado é fanática por futebol e a ideia é levar jogos de grandes times brasileiros para Rio Branco. Além de proporcionar entretenimento, estaremos contribuindo para o aquecimento da economia e a geração de empregos que esse tipo de evento acaba atraindo”, explicou.

Para Cameli, depois de um ano atípico causado pela pandemia do novo coronavírus, é preciso promover a autoestima da população. “Sabemos que Flamengo, Vasco, Corinthians e Palmeiras possuem grandes torcidas aqui no Acre e, por isso, vamos nos empenhar na vinda desses times, nem que seja num jogo amistoso. Já pensou um Vasco e Flamengo na nossa Arena? O que mais precisamos, diante de um momento difícil como este, é recuperar o ânimo do povo”, observou.

Apoio aos clubes acreanos

Gladson Cameli apresentou ao presidente da CBF as medidas do governo para incentivar o esporte local. Uma delas é a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Empresas privadas que destinarem recursos financeiros para clubes de futebol ou demais práticas desportivas serão beneficiadas com o abatimento de impostos estaduais.

“A participação da iniciativa privada neste processo de valorização do nosso esporte é fundamental. O governo já está fazendo a sua parte. Vamos encaminhar um projeto de lei para a aprovação da Assembleia Legislativa e esperamos que já entre em vigor a partir de 2021”, afirmou o governador.