Em Brasileia, Polícia Militar prende trio com arma de fogo, drogas e motos roubadas

O Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), prendeu na noite desta terça-feira, 01 de dezembro, três pessoas, com arma de fogo, drogas e motos roubadas. O fato ocorreu no bairro Eldorado, no município de Brasileia.

A equipe recebeu uma denúncia anônima de que dois homens estariam em via pública portando uma arma de fogo. Imediatamente, os militares foram ao endereço e conseguiram abordar a dupla, com a qual foram encontrados um revólver calibre 22, com seis cartuchos, uma porção de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão.

Em outro endereço repassado pelos abordados, que seria utilizado para guardar veículos roubados, foram encontradas duas motocicletas de origem boliviana, produtos de roubo. No imóvel ainda se encontrava um cidadão, que foi preso por receptação. O trio foi encaminhado à delegacia da cidade.