Acre é um dos estados que menos testa a população para a Covid-19, aponta IBGE

Desse total, cerca de 29 mil testaram positivo para a doença. Os dados do Acre começaram a ser contabilizados pelo IBGE a partir do mês de julho, quando 45 mil pessoas tinham feito algum tipo de teste e 19 mil haviam recebido o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Além do Acre, o estado de Pernambuco também teve a menor taxa de pessoas que realizaram testes em outubro, com percentual de 7,9%. Já o Distrito Federal teve o maior percentual de testagens em outubro, com 23,9%, seguido pelo Piauí com 19,1%.