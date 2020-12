A polícia militar informou que um estelionatário está agindo no município de Sena Madureira. Trata-se de um homem que se apresenta como vendedor de motos e, diga-se de passagem, motos com preço bem acessível.

No último final de semana, um morador do Bairro Eugênio Augusto Areal caiu no golpe ao depositar o valor de R$ 1.200, o morador pensaria que iria receber uma moto em ótimo estado de conservação, mas assim que o depósito foi realizado o estelionatário não atendeu mais as ligações e nem as mensagens do comprador, o caso já está registrado também na delegacia de Sena Madureira.

Uma outra moradora por pouco não caiu no golpe do estelionatário, ela iria comprar uma moto Biz em perfeito estado de conservação por apenas R$ 7.500, no entanto, o esposo da mesma desconfiou e descobriu se tratar de um golpe.

De acordo com a polícia militar, o criminoso se apresenta com a fotografia de um vendedor de motos da Juruá Motocenter com sede no município de Cruzeiro do Sul, utilizando imagens ilustrativas de motos da internet ele afirma que essas respectivas motos estão à venda.

E aí, quando a pessoa entra em contato com o mesmo através do aplicativo WhatsApp ele faz excelentes ofertas e pede um depósito, senão se não do dinheiro todo, mas pelo menos em parte, a partir daí o golpe está consumado caso o possível comprador deposite o dinheiro pedido. E que o estelionatário não atende mais as chamadas muito menos as mensagens.

Pelas informações levantadas até agora se trata de um estelionatário que age de fora do Estado do Acre, uma investigação já foi aberta para tentar descobrir o paradeiro e a identidade desse estelionatário.