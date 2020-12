Se na Bíblia, as intempéries vividas pelos que buscam a palavra divina são constantes, na família de Valdemiro Santiago não tem sido diferente. Segundo fontes próximas ao clã, a crise financeira vivida pela Igreja Mundial do Poder de Deus se deve também à má administração de sua filha Raquel Santiago junto do ex-marido, Filipe Iannie Pires.

Como as ações e eventos que eles promoviam usavam dinheiro da instituição, de acordo com pessoas ligadas a eles, acabaram provocando um rombo —um deles de R$ 800 milhões, que Iannie teria juntado antes de se separar de Raquel.