O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condenou, nesta segunda-feira, 30, quatro jovens, cuja pena extrapola 200 anos de prisão, por inúmeros crimes perpetrados por eles.

Na sentença, a juíza de Direito Maria Rosinete entendeu comprovada a culpabilidade dos réus em grau altamente elevado por ser tratar de crime bárbaro.

Consta nos autos que os acusados fingiram ser policiais, inclusive utilizando fardas, para facilitar a invasão em várias residências na localidade rural, com a finalidade de subtrair a quantia de R$ 250 mil de um morador, porém a princípio, não o encontraram e foram assaltando as demais vítimas até chegarem a casa em questão.

O caso ocorreu em maio de 2019, no Seringal Macapá, quilômetro 60 da Estrada da Transacreana, em Rio Branco.

De acordo com a denúncia, os réus invadiram diversas casas e subtraíram, por intermédio de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, vários objetos de moradores do local, e um morador chegou a ser morto.

Para o magistrado, os depoimentos das vítimas apontam para uma verdadeira noite de terror, com ameaças, humilhações, medo, prejuízos nas residências, vez que os acusados quebraram os objetos das vítimas, inclusive derrubando crianças de rede, vítima que se encontrava de resguardo.

Condenação

Além disso, as consequências do crime, de acordo com os autos, permeiam a comunidade, por ser local de difícil acesso e, quando os moradores percebem a presença de pessoas estranhas ou barulho de veículo parando à noite, já ficam com medo de novo assalto.

Por fim, dos quatros envolvidos no crime, as penas estabelecidas pela magistrada foram distribuídas da seguinte forma:

55 anos de reclusão e ao pagamento de 180 dias-multa;

60 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 120 dias-multa;

60 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa;

46 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 120.