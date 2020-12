As obras na ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito do Abunã, em Porto Velho (RO), seguem em ritmo desacelerado. O mês de dezembro inicia com a mesoestrutura totalmente concluída, mas as próximas fases da obra no trecho adicional de 420 metros promete deixar a inauguração apenas para o mês de maio.

A parte de superestrutura já está bem avançada: ao longo dos 440 metros de ponte extra em construção serão utilizadas um total de 120 vigas pré-moldadas, das quais 50 delas já foram fabricadas e lançadas. As outras 70 restantes estão em processo de fabricação, ao ritmo de 3 vigas por dia. A informação foi publicada pelo site Ponta do Abunã.

Além das vigas pré-moldadas, ainda precisam ser fabricadas pouco mais de 3.200 placas pré-moldadas de concreto da pré-laje, e após isso, fazer a armação e concretagem de 6.260 metros quadrados de laje, o equivalente a 860 metros de guarda-rodas.

Além disso, será necessário asfaltar os 2,9 quilêmetros de pista, sendo 1.520 metros de ponte e 1.400 metros do acesso à cabeceira na margem direita do rio – no chamado “lado de Rondônia”. A previsão de inauguração era para a segunda quinzena de dezembro de 2020, mas o prazo não conseguirá ser cumprido.

Considerando toda complexidade de execução e os imprevistos climáticos do inverno amazônico, a previsão mais otimista é de que a obra esteja concluída e pronta para inauguração em meados de maio de 2021, quando o presidente Jair Bolsonaro deverá visitar Rondônia para entregar a ponte iniciada pela ex-presidente Dilma Rousseff.