Pessoas idosas são maioria entre os 726 óbitos ocasionados pela covid-19 no Acre. As vítimas fatais com idade acima de 60 anos são 70,7% (513 casos), segundo o boletim da Vigilância Sanitária Do Estado.

Ainda conforme o levantamento, 435 (59,9%) óbitos ocorreram entre pessoas do sexo masculino e 291 (40,1%) no sexo feminino.

Dentre os 726 óbitos, 481 (66,5%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 242 (33,5%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades, diz boletim da covid-19.

Até esta terça-feira (1º), o estado registrou 36.563 confirmados de covid-19.

Conforme o boletim da Sesacre existem 100.836 notificações de contaminação pela doença, sendo que 63.965 casos foram descartados. Atualmente, 308 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 30.725 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 140 pessoas seguem internadas.