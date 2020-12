O colunista social e cerimonialista da Prefeitura de Rio Branco, Vagno Di Paula, foi intubado na tarde de segunda-feira, dia 01, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into). Ele está com Covid-19 e estava internado desde a semana passada.

Após o primeiro atendimento, DI Paula foi internado no Pronto Atendimento da Unimed Rio Branco, no Bosque, mas com a piora no quadro, precisou ser transferido para o Into. O quadro é estável, mas requer muito cuidado devido às comobidades que o cerimonialista tem.

Um dos colegas de Vagno, que pediu para não ser identificado, comentou sobre o estado do colunista. “Ele já estava tossindo muito na semana passada, e resolveu ir fazer um exame na Unimed, particular, na madrugada do dia 25. Lá o médico já mandou internar, o quadro é grave, mas estamos torcendo pela recuperação”, pontuou.